Drie doden bij schietpartij in Nieuw-Zeeland op eerste dag WK vrouwenvoetbal

Zeker drie mensen, onder wie de schutter, zijn donderdag omgekomen bij een schietpartij in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Dat meldt de politie. In Auckland begint vandaag (09.00 uur Nederlandse tijd) het WK vrouwenvoetbal, maar van nationale dreiging is volgens de Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins geen sprake.

Volgens de politie kwamen twee mensen en de schutter om, zo bevestigde ook Hipkins ‘met diepe bedroefdheid’. Daarnaast vielen er ook zeker zes gewonden, onder wie een politieagent. Drie van de gewonden zijn er ernstig aan toe. Dat melden de lokale autoriteiten.

Een 24-jarige schutter drong rond 7.20 uur 's ochtends lokale tijd een gebouw binnen dat gerenoveerd wordt in het zakendistrict van Auckland. Daar waren volgens de New Zealand Herald op dat moment 180 mensen aan het werk. De locatie ligt in de buurt van meerdere locaties gelinkt aan het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, dat donderdag van start gaat. Zo ligt de fanzone in de buurt, maar ook het hotel van onder meer de Noorse en Filipijnse speelsters.

Noorwegen speelt om 09.00 uur Nederlandse tijd de openingswedstrijd van het WK tegen thuisland Nieuw-Zeeland in het Eden Park in Auckland. Volgens Hipkins kan de opening van het WK volgens plan verlopen, nu de situatie onder controle is en er geen ‘politieke of ideologische motieven’ achter de schietpartij zaten: ,,Er is geen nationaal veiligheidsrisico.”

De Nieuw-Zeelandse premier bedankte ‘de dappere mannen en vrouwen van de Nieuw-Zeelandse politie’. De politiehelikopter was binnen drie minuten na de noodoproep in de lucht, zei Hipkins. De politie arriveerde elf minuten na de oproep.

De 24-jarige man liep na binnenkomst door het gebouw heen en bleef ondertussen schoten lossen. Na het bereiken van de bovenste verdieping hield hij zich schuil in een liftschacht. De politie probeerde contact met hem te leggen. ,,De man loste meer schoten en korte tijd later werd hij dood aangetroffen”, aldus Hipkins. Bouwvakkers die bezig waren met de renovatie van het gebouw hielden zich schuil op het dak. Hoe de schutter om het leven kwam, is nog niet bekendgemaakt.

De verdachte stond onder huisarrest na huiselijk geweld en droeg al een enkelband. Normaliter moeten veroordeelden in dat geval blijven op hun woonadres, maar er kunnen bepalingen zijn waardoor mensen hun werk op aangewezen plekken kunnen voortzetten.

Openingswedstrijd WK

De Noorse captain Maren Mjelde liet weten dat de voorbereiding op de openingswedstrijd normaal zal verlopen voor het team. Mjelde heeft in een korte verklaring laten weten dat de speelsters wakker werden van helikopters bij hun hotel. Via de televisie en lokale media kwamen ze erachter wat er aan de hand was. ,,We voelden ons de hele tijd veilig", aldus de speelster die voor de Engelse kampioen Chelsea speelt.

De Oranje Leeuwinnen bevinden zich momenteel ook in Nieuw-Zeeland voor het WK en lieten via social media weten met hun gedachten bij de slachtoffers te zijn. De Nederlandse speelsters bevinden zich in Tauranga, op zo’n drie uur rijden en veertig minuten vliegen van Auckland. De drie groepswedstrijden van Nederland worden allemaal in Nieuw-Zeeland afgewerkt. De eerste (23 juli) en derde (1 augustus), tegen respectievelijk Portugal en Vietnam, in Dunedin. De tweede (27 juli) tegen de Verenigde Staten in de hoofdstad Wellington.

