Drie doden bij schietpartij Parijs, burgemeester spreekt van extreemrechtse activist

Volgens een advocaat van het Koerdische centrum waar geschoten was, zijn de drie mensen die zijn omgekomen Koerden. Daarnaast raakten nog vier mensen gewond, inclusief de schutter zelf.



Volgens de justitie in Frankrijk is de man die is opgepakt 69 jaar oud. Hij opende kort voor 12.00 uur in Parijs het vuur. De schietpartij vond plaats op de Rue d’Enghien in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. Volgens de burgemeester van het stadsdeel werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. De vermoedelijke schutter zou uiteindelijk zijn aangehouden in de kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten. Andere getuigen zeggen dat de schutter het specifiek op Koerden had gemunt.



De Franse aanklager meldt dat dezelfde man vorig jaar een keer een migrantenkamp heeft aangevallen met een zwaard. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad. De politie verklaarde tegen persbureau AFP dat hij bij hen bekend was voor twee pogingen tot doodslag, in 2016 en in 2021.