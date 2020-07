Drie doden door neerstorten vliegtuigje op woning in stad net over de grens

Vakantie­druk­te zorgt voor lange files voor Karawanken­tun­nel richting Slovenië

12:24 Vakantiegangers die via de Karawankentunnel van Oostenrijk naar Slovenië reizen, lopen volgens de ANWB urenlange vertraging op. De extra reistijd is tegen het middaguur iets afgenomen tot 2,5 uur. Met name de grenscontroles zorgen voor een lange wachttijd, zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.