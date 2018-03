Drie doden en twee gewonden bij explosie op Sicilië

Video Se­rie­bom­men­leg­ger Austin slaat opnieuw toe: vijfde pakketje ontploft

20 maart Een medewerker van de Amerikaanse pakketdienst FedEx is gewond geraakt doordat een pakketje ontplofte dat was bestemd voor een adres in Austin, Texas. Die stad wordt sinds het begin van de maand geteisterd door ontploffende pakketten.