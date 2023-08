Drie doden nadat schoondochter wilde paddenstoelen serveert tijdens Australische familielunch

Een familielunch in het Australische stadje Leongatha kent een tragische afloop nadat er mogelijk giftige paddenstoelen werden geserveerd. Het voorval resulteerde in de dood van drie familieleden. Een vierde vecht momenteel in het ziekenhuis voor zijn leven. De vrouw die de maaltijd had bereid wordt verdacht van vergiftiging.

Het incident vond twee weken geleden plaats, toen het Australische echtpaar Gail en Don Patterson op bezoek ging bij hun schoondochter Erin voor een lunch. Op dat moment waren ook Heather, de zus van Gail, en haar man Ian aanwezig. De kinderen van Erin zaten al aan tafel, terwijl hun moeder de maaltijd voor haar gasten klaarmaakte.

Het noodlot sloeg enkele uren later toe: Gail (70), Don (70), Heather (66) en Ian (68) voelden zich niet goed. Allen werden ze overgebracht naar het plaatselijke ziekenhuis. Al snel bleek de situatie ernstiger dan gedacht en werden ze met spoed naar het ziekenhuis in Melbourne gebracht. Medische hulp kwam te laat voor drie van hen. Heather en Gail overleden vrijdag, terwijl Don een dag later overleed. Ian ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en wacht op een levertransplantatie.

Toeval of niet?

Direct na het overlijden van de familieleden werd de politie ingeschakeld. Het land is in de ban van deze vergiftigingszaak. Opvallend is dat Erin en haar kinderen als enigen geen symptomen vertoonden. Hierdoor rijst de vraag of Erin per ongeluk haar familie deze dodelijke paddenstoelen heeft voorgeschoteld, of dat er opzet in het spel was.

Dit vormt de kern van het lopende politieonderzoek, waarover dinsdag een persconferentie werd gehouden. De politie heeft aangekondigd dat Erin Patterson, 48 jaar oud, nu officieel verdachte is in het onderzoek.

De politie heeft, na veel speculaties, verklaard dat Erin gescheiden was van haar man, de zoon van de overleden Gail en Don, maar dat hun verstandhouding nog steeds goed was. De twee kinderen van Erin, die ook bij de lunch aanwezig waren, hebben uit voorzorg het huis van hun moeder moeten verlaten.

‘Het spijt me’

Erin vertelde in een verklaring aan verslaggevers dat ze niets verkeerds had gedaan. ,,Ik hield van ze. Ik kan gewoon niet bevatten wat er is gebeurd”, zei ze in tranen. Ze weigerde te vertellen wat ze voor haar familie had gekookt, of waar de paddenstoelen vandaan kwamen die werden geserveerd. ,,Maar het spijt me verschrikkelijk dat ze zijn overleden.”