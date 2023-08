Drie doodvonnissen voltrokken vanwege bomaanslag in Irak waarbij ruim 300 mensen omkwamen

Herdenking voor slachtof­fers bomaansla­gen Irak in Arnhem

ARNHEM Together for Iraq Heet de herdenking die komende zaterdag om 15.00 uur plaatsheeft bij Musis in Arnhem. „Het is geen demonstratie, maar een soort stille tocht naar aanleiding van de recente, barbaarse aanslagen in Bagdad”, vertelt Wahhab Hasso, een van de organisatoren en sinds zijn vlucht uit Noord-Irak in 2012 woonachtig in Velp.