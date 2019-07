Drie Franse kinderen en een kindermeisje komen om bij aanrijding met trein

Het ongeval vond vanochtend tegen 10.00 uur plaats op een overweg nabij het station van Avenay-Val-d’Or. De brandweer schoot met 12 wagens en 28 brandweerlieden te hulp. De bestuurder van de trein, op weg van Epernay naar Reims, raakte door het incident in shock, verklaarde burgemeester Philippe Maussire van de Franse plaats.



De lichtgewonde passagiers werden ter plaatse door de brandweer verzorgd. Voor de ongedeerd gebleven treinreizigers is een opvangcentrum in de nabijheid ingericht. Er is psychologische hulp aanwezig. De politie van de regio Reims heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de dodelijke aanrijding.



Wat de aanleiding voor het ongeval is, is vooralsnog onduidelijk. ,,Het voertuig kan in principe de gesloten slagboom hebben geraakt, toen de trein passeerde’’, zei burgervader Maussire. De omgekomen vrouw zou niet de moeder van de drie kinderen zijn, maar een kindermeisje dat het voertuig bestuurde.



De Franse spoorwegen SNCF doen geen verdere mededelingen, maar zeggen de desbetreffende overgang niet als gevaarlijk te zien. Het zicht ter plaatse is onbelemmerd. Een verslaggever van persbureau AFP, die dicht bij de plaats des onheils kon komen, bevestigt dat de slagbomen omlaag zijn. Een ervan is stuk gereden.