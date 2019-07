Drie gevangenen ontsnapt in België: ‘Het gebeurt soms dat iemand niet terugkomt’

updateUit de gevangenis van Ruiselede zijn in amper een week tijd drie gevangenen ontsnapt. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag. Burgemeester Greet De Roo is verbaasd over de aandacht die de ontsnapping krijgt. ,,Er is geen reden tot ongerustheid.” Twee van de drie zijn vandaag opgepakt in Rotterdam.

Afgelopen vrijdag vluchtten twee gedetineerden nadat ze een cipier hadden bedreigd en de deur hadden geforceerd met een brandblusapparaat. Dinsdag wist een ­derde gevangene te ontsnappen uit het douchecomplex. Twee van de drie zijn inmiddels gevonden. Ze liepen tegen de lamp bij een identiteitscontrole in Rotterdam, melden Vlaamse media. Over hun identiteit is niks bekend gemaakt.

De politie en het Belgisch parket zijn nog steeds op zoek naar de derde, maar van hem ontbreekt nog ieder spoor.

Sinds begin dit jaar zijn er al vijf ontsnappingen geweest uit de gevangenis van Ruiselede, die erom bekendstaat een open regime te hanteren. In 2017 was er geen enkele ontsnapping. ,,De gedetineerden hier staan allemaal op het punt ­vrijgelaten te worden en worden voorbereid op hun re-integratie. Gedetineerden die hier komen zijn erop geselecteerd geen gevaar meer te zijn voor de samenleving", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen.

Het is niet duidelijk wat de motieven waren van de twee gedetineerden die op een gewelddadige manier ontsnapten. ,,Het gebruik van geweld om te kunnen ontsnappen is namelijk overbodig in een open instelling”, aldus Van De Vijver. De betrokken cipier werd na het incident opgevangen door de directie.

Strenger regime

Burgemeester Greet De Roo is verbaasd over de media-aandacht die aan de ontsnapping wordt besteed. ,,Het gebeurt soms nog dat iemand niet terugkomt. Het is een halfopen gevangenis, bedoeld voor gedetineerden die aan het einde van hun straf zijn. De ontsnapte gevangenen zullen hier echter niets mee winnen, integendeel.”

Zo klinkt het ook bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. ,,Ik kan enkel bevestigen dat er drie gevangenen zijn ontsnapt uit Ruiselede”, zegt Céline D’havé van het parket. ,,De drie staan nu nationaal gesignaleerd.”