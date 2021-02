Drie gewonden door bombrief in Duits kantoor van supermarkt Lidl

updateOp het kantoor van supermarktketen Lidl in het Zuid-Duitse Neckarsulm is woensdagmiddag een bombrief geëxplodeerd. Volgens Lidl ontplofte de brief bij het openen. Drie medewerkers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het was eerst onduidelijk of het om een ontploffend pakketje of een bombrief ging. Lidl laat woensdagavond weten diep geschokt te zijn. Het bedrijf kan bevestigen dat een brief ontplofte toen een medewerker die opende.

Veel hulpdiensten ter plaatse

De hulpdiensten zijn woensdagmiddag massaal naar de plek van het incident gesneld. Na de ontploffing is het kantoor van de Duitse supermarktketen ontruimd, aldus Duitse media. Volgens Bild moesten zeker 100 medewerkers het gebouw uit.

De politie zegt niets te weten van een dreiging vooraf of afpersing. ,,Waarschijnlijk is een pakketje of een bombrief ontploft”, zei politiewoordvoerder Gerald Olma woensdagmiddag tegen Bild. De autoriteiten doen onderzoek op de plaats delict. Het hele kantoor is doorzocht.

In een reactie tegen Bild zegt Lidl diep geschokt te zijn door het incident. ‘Onze gewonde medewerkers kregen meteen medische hulp. Wij wensen hen een goed en snel herstel.’

Ontploffing Capri-Sun

Dinsdag is in het eveneens Zuid-Duitse Eppelheim ook een ontploffing geweest. Dat was bij de fabrikant van het populaire kinderdrankje dat in Nederland bekendstaat als Capri-Sun.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee explosies.