Drie gewonden door ontploffend pakketje in Duits kantoor van supermarkt Lidl

De politie zegt niets te weten van een dreiging vooraf of afpersing. ,,Waarschijnlijk is een pakketje of een bombrief ontploft”, zegt politiewoordvoerder Gerald Olma tegen Bild . De autoriteiten doen onderzoek op de plaats delict.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ander pakketje

Dinsdag is in het eveneens Zuid-Duitse Eppelheim ook een pakketje ontploft. Dat was bij een drankenfabrikant. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee explosies.