Drie gezinsleden verdrinken op kerstavond in zwembad Spaans vakantieresort

President Brazilië was tijdelijk zijn geheugen kwijt na val

2:59 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro was tijdelijk zijn geheugen kwijt nadat hij in zijn badkamer was gevallen. De 64-jarige Bolsonaro viel maandag in zijn huis in hoofdstad Brasilia en werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij inmiddels uit is ontslagen.