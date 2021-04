Drie ISS-astronauten landen na 185 dagen in de ruimte weer op aarde

Dertien is ook het record voor het grootste aantal mensen dat gelijktijdig in de ruimte is. Het is gevestigd in 1995. Het ging toen om zeven astronauten in de spaceshuttle Endeavour en zes kosmonauten aan boord van het ruimtestation Mir, dat inmiddels niet meer bestaat. Het stortte in 2001 gecontroleerd in de Grote Oceaan.