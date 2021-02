Drie jaar cel voor ‘Rambo van het Zwarte Woud’ die politieagenten wist te ontwapenen

De wapenfreak in camouflagekleding die Duitsland vorige zomer vijf dagen in spanning hield door zich na een politiecontrole met de ontfutselde dienstwapens van vier agenten te verstoppen in het Zwarte Woud, is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De rechtbank in Offenburg achtte Yves Rausch (32) schuldig aan gijzeling en het opzettelijk toebrengen van ernstig lichamelijk letsel, meldt de Südwestrundfunk (SWR).

Het Openbaar Ministerie had drie jaar en negen maanden cel geëist. De advocaten van de dertiger vroegen een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar. In hun ogen was er helemaal geen sprake van een gijzeling toen hun cliënt vier politieagenten ontwapende tijdens een controle in een boshuisje waar hij was binnengedrongen en illegaal verbleef. Rausch dwong hen onder bedreiging van een (naar later bleek) alarmpistool hun dienstwapens op de grond te leggen en verdween ermee in het Zwarte Woud.

Daarop volgde een klopjacht waaraan 2500 politiemensen en enkele helikopters deelnamen. Dankzij een postbode die hem had gesignaleerd en een speurhond werd Rausch gevonden in struikgewas bij Oppenau waar hij opgroeide. Bij zijn aanhouding met behulp van een stroomstootwapen gooide hij met een bijl waardoor een van de politiemannen gewond raakte. Vanwege zijn camouflagekleding en de wapens waarmee hij rondliep - naast de bijl, de vier dienstwapens en het alarmpistool enkele messen en een pijl en boog - noemden Duitse media Rausch de ‘Rambo van het Zwarte Woud’.

Het psychologisch rapport noemde hem een intelligent maar introvert en onzeker iemand met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis die echter wel controle heeft over zijn daden. Dat controlevermogen was verminderd bij zijn arrestatie doordat hij honger en dorst had en oververmoeid was door slaapgebrek. Dit leverde een verminderde toerekeningsvatbaarheid op bij het gooien van de bijl, citeerde de SWR.

Vrijheidslievend

De 1.70 meter grote dertiger met zijn kaalgeschoren hoofd, blauwe ogen, snor en sikje, wilde naar eigen zeggen niemand pijn doen. ,,Ik ben een vrijheidslievend persoon en handelde uit angst gearresteerd te worden’’, verklaarde hij aan het begin van het proces. Vrienden en familie omschreven hem als vriendelijk, goedaardig, slim en behulpzaam. Na zijn eerste gevangenisstraf wilde hij volgens een tante nooit meer de cel in.

Rausch kreeg op zijn twintigste drieënhalf jaar cel voor poging tot moord met een kruisboog op zijn ex-vriendin, die levensgevaarlijk gewond raakte. Vier jaar eerder was hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar wegens volksopruiing. Dit na het bewerken van een bord met de tekst ‘Jugendwerk’ (jeugdwerk) tot ‘Juden weg’ (weg met Joden) en het gebruik van hakenkruisen en SS-symbolen.

In de gevangenis volgde Rausch een opleiding tot timmerman. Na zijn vrijlating had hij gelegenheidsbaantjes. De klusjesman kon uiteindelijk aan de slag bij de Duitse Spoorwegen maar raakte die baan en ook zijn huurwoning in 2019 kwijt. Hij zocht zijn toevlucht in het bos en leefde van bessen, wortels en bladeren. Op twee A4-tjes die de Einzelgänger achterliet bij een kennis, uitte hij kritiek op de consumptiesamenleving en pleitte voor een harmonieus leven in en met de natuur.

Het vermogen om zonder gewonden vier agenten te overmeesteren en het 'gezag in zijn hemd te zetten’, leverde Rausch een fanclub op Facebook op met 2745 leden. Ze lanceerden een doneeractie voor de juridische kosten van hun ‘held’ maar die stopte na kritiek over het inzamelen van geld voor ‘een veroordeelde dakloze die zijn leven niet op de rails krijgt’.

