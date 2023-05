Drie Jihad-commandanten gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza

Het Israëlische leger heeft in de nacht van maandag op dinsdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Islamitische Jihad in Gaza. Daarbij zijn drie belangrijke commandanten van de groepering gedood, zo hebben Palestijnse functionarissen verklaard.

Volgens ambulancepersoneel zijn ten minste tien Palestijnen omgekomen, onder wie vijf burgers. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigde dat het aanvallen had uitgevoerd “op Palestijnse doelen van de Islamitische Jihad” in de Gazastrook, zonder verdere details te geven.

Ooggetuigen meldden aan persbureau Reuters ontploffingen te hebben gezien in Gaza-stad en het zuidelijker gelegen Rafah. Een journalist van het Franse persbureau AFP zag in Gaza de bovenste verdiepingen van een gebouw in brand staan na een raketinslag. Ambulances evacueerden slachtoffers.

Een aan de Islamitische Jihad-gelinkte website meldde dat de woning van een belangrijke commandant van de organisatie was aangevallen. Daarbij zouden de commandant en zijn vrouw om het leven zijn gekomen. Het zou gaan om een hooggeplaatste leider die verantwoordelijk was voor raketaanvallen op Israëlische doelen vorige maand.

Hongerstaking

Vorige week waren er ook al verschillende raketaanvallen over en weer tussen Gaza en Israël. De rakettenregen volgde op de dood van de Palestijnse gevangene Khader Adnan (45), die in hongerstaking was en in een Israëlische cel overleed. Adnan zat vast vanwege zijn positie bij de Palestijnse Islamitische Jihad.

Het Israëlische leger heeft bewoners van gemeenschappen binnen 40 kilometer van Gaza geadviseerd om in de buurt van schuilkelders te blijven, uit angst voor een nieuwe tegenaanval.

De luchtaanvallen zijn vergelijkbaar met die in augustus 2022, toen Israël bombardementen uitvoerde op woningen van commandanten van de Islamitische Jihad-groep. Daarbij verloor de door Iran gesteunde groep zijn twee hoogste commandanten en tientallen andere militanten.