Drie jongens van 11 en 12 jaar verwoesten Duitse school: 150.000 euro schade

Conciërge Thomas Tautz kon niet geloven wat voor ravage hij aantrof op de middelbare school. ,,Pure vernietigingswoede.” Muren besmeurd met verf, tafels waren omgegooid, ruiten ingeslagen, wastafels van de muur gerukt en flinke waterschade omdat de kranen waren opengedraaid. ,,Het water stroomde door alle verdiepingen van het schoolgebouw’’, zegt de politie in een verklaring. ,,De brandweer van Bissendorf heeft het hele pand leeggepompt.” Burgemeester Guido Halfter noemt het ‘ongelooflijk, onvoorstelbaar en verbijsterend’.



Zondagavond zagen voorbijgangers de drie leerlingen op het dak en lichtten de politie in. Toen de kinderen de politie in de smiezen kregen, ontvluchtten ze het gebouw. Eén van hen werd opgepakt in een maisveld in de buurt, de andere twee werden thuis aangehouden. De politie had de jongens al langer in het vizier. Sinds eind mei hebben ze in totaal voor nog eens 50.000 euro aan schade veroorzaakt bij 26 andere misdrijven, waaronder diefstal van desinfecterende handgels en het vernielen van autospiegels. Strafrechtelijk kunnen de kinderen vanwege hun jonge leeftijd niet vervolgd worden, zeggen Duitse media. Wel wordt er gekeken hoe de ouders verantwoordelijk kunnen worden gehouden.