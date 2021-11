Drie kilometer per seconde: Rusland voert opnieuw test uit met hypersonische kruisraket

Naast de Zircon kondigde de president ook de Avangard en de Kinzhal aan, die qua snelheid de afgelopen nacht gelanceerde genoemde raket achter zich laten. De Avangard is een glijtoestel, dat geladen met conventionele of nucleaire lading, meevliegt met intercontinentale raketten en daarna koers zet naar zijn doel.



Tijdens de afdaling haalt het naar verluidt 27 keer de geluidssnelheid (mach) en kan het scherpe manoeuvres uitvoeren om raketten te ontwijken. De eerste Avangard werd eind 2019 al in gebruik genomen. Sinds december 2017 doet de Kinzhal-raket dienst, die afgeworpen wordt door een vliegtuig en mach 10 bereikt.



Poetin noemde de wapens een ‘doorbraak’ die ‘de militaire veiligheid van Rusland voor vele jaren, en zelfs decennia, zullen garanderen’. Net als de Russen zijn ook de Verenigde Staten, China en Noord-Korea bezig met de ontwikkeling van raketten die in de bovenste atmosfeer een snelheid van zo’n 6200 kilometer per uur halen.