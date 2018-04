Drie leeuwinnen en acht welpjes in wildpark dood door vergiftiging

Het Afrikaanse Queen Elizabeth natuurpark herbergt ongeveer tweehonderd leeuwen, daaronder is een zeldzame groep die in bomen klimt. De dood van de dieren is een klap voor het natuurpark, omdat toeristen vooral voor de roofdieren naar het gebied komen. Het vermoeden bestaat dat de gevonden leeuwen door lokale bewoners zijn vergiftigd, nadat ze vee hadden gedood. De drie levenloze leeuwinnen en hun omgebrachte kroost werden gevonden in de buurt van het, bij toeristen als bestemming populaire, vissersdorpje Hamukungu

Groot verlies

Een maand geleden vierde Oeganda World Wildlife Day, met als thema 'Een veilige omgeving voor het overleven van de grote katten creëren'. ,,Het is een groot verlies, drie moeders en acht kleintjes'', zegt Bashir Hangi, woordvoerder van Oeganda's natuurbeheer. ,,Volgens de informatie die wij hebben, vielen de leeuwen iemands koeien aan. We proberen te achterhalen om wie het gaat, maar we vermoeden dat het om vergiftiging draait'', verklaart Hangi tegen The Guardian. ,,Het is vooralsnog een vermoeden en we proberen de werkelijke doodsoorzaak nog vast te stellen''

Gruwelijke daad

Het ministerie van Toerisme, Wild en Oudheden laat weten dat de eerste onderzoeksresultaten ook op vergiftiging duiden. ,,We zullen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de daders van deze gruwelijke daad te straffen'', laat Akankwasah Barirega weten.



Het zou niet de eerste keer zijn dat leeuwen in Oeganda door mensen worden gedood. In mei 2010 werden vijf dode leeuwen gevonden, vermoedelijk ook vergiftigd. Tussen mei 2006 en juli 2007 werden vijftien leeuwen omgebracht door herders die hun vee verdedigden.



De Oegandese natuurbeheerder John Gesa zegt tegen persbureau DPA dat het vergiftigen van dieren in het park al langer aan de gang is. ,,Gevallen van vergiftiging, in het bijzonder onder de grote katten, komen steeds vaker voor''. Ook in andere parken in Oost-Afrika zijn leeuwen het slachtoffer van herders worden.