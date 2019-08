Drie verdachten aangehouden in zaak onthoofd lichaam België

Twee weken geleden werd al iemand aangehouden, eind vorige week volgde de arrestatie van de twee andere verdachten, meldde het Openbaar Ministerie (OM) in Luik vandaag. Door de informatie van dit drietal konden rechercheurs het lichaam van de Luikenaar terugvinden.



Het slachtoffer werd volgens het OM om het leven gebracht en daarna overgebracht naar Amonines. Zijn lichaam werd verbrand en onthoofd en vervolgens begraven in een bos. Forensische onderzoekers troffen het lichaam in een ‘zeer verslechterde staat’ aan.



Volgens de krant La Meuse du Luxembourg gaat het om een moord binnen het criminele milieu. La Meuse schrijft verder dat Kösker op 28 juni thuis in Luik vertrok om zijn auto, een zwarte Volkswagen Golf te verkopen. Hij werd later als vermist opgegeven.