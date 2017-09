Drie verdachten aanslag metro Londen vrijgelaten

China sluit Tibet in oktober voor buitenlanders

26 september Buitenlanders zijn van 18 tot en met 28 oktober niet welkom in Tibet in verband met het congres van de Communistische Partij. Pas als de bijeenkomst is afgelopen, kunnen de benodigde vergunningen weer worden aangevraagd. Dat hebben de autoriteiten laten weten aan reisorganisaties in Peking en Lhasa.