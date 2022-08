Drie voor drugshandel gezochte Nederlanders lopen tegen de lamp op Duitse luchthaven

Twee van hen liepen maandagavond tegen de lamp. De eerste wilde een vlucht naar Adana nemen in het zuiden van Turkije maar agenten van de federale politie constateerden bij de uitreiscontrole dat hij werd gezocht door het Openbaar Ministerie (OM) in Kleef (Noordrijn-Westfalen). Dat vaardigde enkele dagen geleden een arrestatiebevel tegen hem uit in verband met illegale drugshandel. De in Nederland woonachtige man wordt ervan beschuldigd in januari dit jaar met twee anderen grote hoeveelheden marihuana, ecstasy en cocaïne te hebben geïmporteerd en daarna verhandeld. De agenten hielden de verdachte aan en droegen hem over aan de gerechtelijke autoriteiten, meldt de politie in een persbericht.

Enkele minuten later arresteerde de federale politie een tweede Nederlander. Het ging om een ​​43-jarige man tegen wie het OM in Tübingen (Baden-Württemberg) ruim twaalf jaar geleden een arrestatiebevel had uitgevaardigd wegens het illegaal importeren en verhandelen van grote hoeveelheden marihuana samen met anderen. Ook deze verdachte, eveneens woonachtig in Nederland, werd overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten.

Vorige week dinsdag was op dezelfde luchthaven ook al een 49-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wilde een vlucht naar Istanboel nemen maar de federale politie ontdekte bij de uitreiscontrole dat hij werd gezocht door justitie in Düsseldorf. De man werd in 2008 veroordeeld voor drie gevallen van grootschalige illegale drugshandel en een poging tot afpersing. Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van acht jaar waarvan de veroordeelde slechts 4,5 jaar uitzat. Omdat hij onvindbaar was, vaardigde justitie een arrestatiebevel tegen hem uit. Ook hij werd overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten, meldde de regionale nieuwssite Tag24.

