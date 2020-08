Dronken feestvierders doden zeldzame vogel na Duits dorpsfeest, geldboetes tot 1300 euro

honderden gewonden Giganti­sche explosie zorgt voor schokgolf in Beiroet, zeker 10 doden

19:25 In de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet heeft vanmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Hierbij zijn zeker tien doden gevallen, melden veiligheids- en medische bronnen. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Volgens de Libanese minister van Volksgezondheid is de schade in de hoofdstad enorm. Complete gebouwen zijn weggevaagd. Ooggetuigen spreken van totale chaos. Vermoedelijk is vuurwerk de oorzaak. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt op dit moment uit hoeveel Nederlanders er in Beiroet zijn.