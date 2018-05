Dronken man zorgt voor 1.280 minuten vertraging na slapen in treincontainer

De man belde vanochtend de politie om te vertellen dat hij al vijf uur vastzat in een container bij het drukke station München-Pasing. Bij het betreden van het gevaarte was hij zo dronken, dat hij niet heeft opgelet waar de goederentrein precies stond. De container was vermoedelijk alleen van buiten te openen, waardoor hij zichzelf niet kon bevrijden.



De politie besloot al het spoorverkeer te staken en alle goederentreinen een voor een uit te kammen. Hoewel agenten de man al binnen een kwartiertje aantroffen, zorgde zijn dronkenmanavontuur voor chaos. In totaal ondervonden 86 treinen hinder van het incident, met 37 uitgevallen treinen en 21 aangepaste ritten. De vertraging bedroeg bij elkaar 1.280 minuten.



Het is nog steeds niet duidelijk waarom de man in de container was geklommen. Hij wordt aangeklaagd voor het illegaal betreden van het spoor en de trein.