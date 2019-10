Dronken reiziger slaat incheckbalie vliegveld Moskou aan diggelen

Kindje valt in slaap op koude tegels van crèche, boze moeder dient klacht in

10:50 Een Belgische moeder reageert geschokt op een foto die ze in handen kreeg van haar dochter die slaapt op de tegelvloer van een kinderdagverblijf in Sint-Genesius-Rode, vlakbij Brussel. Alexandra Van Rossum dient klacht in bij zorgorganisatie Kind en Gezin. De crèche kan open blijven, maar er is wel een onderzoek gestart.