Dronken Rudy Giuliani spoorde Trump op verkiezingsavond aan om overwinning op te eisen

Commissie belooft ‘explosief nieuws’ in hoorzitting over aanval Capitool

Volgens campagne-adviseur Jason Miller was Giuliani duidelijk aangeschoten op de verkiezingsavond. ,,Hij was zeker dronken, maar ik weet niet hoe dronken hij was toen hij met de president sprak’’, getuigde Miller. Het uitroepen van de overwinning door Trump bracht de bal van verzonnen verkiezingsfraude aan het rollen.

Valse beschuldigingen

De commissie liet maandag bizarre beschuldigingen van verkiezingsfraude zien die vals bleken te zijn. Zoals een “verdachte zwarte koffer” met valse stembiljetten, die gewoon een lokale verkiezingskluis uit Georgia bleek te zijn. Of een vrachtwagen die zogenaamd stembiljetten vervoerde van New York naar Pennsylvania. Of computerchips die verwisseld werden in stemmachines zodat stemmen van Trump automatisch naar Biden zouden gaan. De adviseurs van Trump deden ze allemaal af als nonsens.