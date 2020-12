Dronken SUV-bestuurder raast door Trier: 5 doden onder wie baby en 14 gewonden

video/updateIn de stad Trier in het zuidwesten van Duitsland is een automobilist dinsdagmiddag ingereden op mensen in een voetgangersgebied. Daarbij zijn vijf doden en 14 gewonden gevallen. Een van de dodelijk slachtoffers is een baby van negen maanden oud, meldt de politie.

De 45-jarige man die om het leven kwam, is de vader van het negen en halve week oude meisje dat de aanslag ook niet overleefde, heeft de politie van Trier gemeld in de nacht van dinsdag op woensdag. Behalve zijn vrouw, de moeder van het omgekomen meisje, ligt ook zijn zoontje van anderhalf jaar oud gewond in het ziekenhuis, aldus de politie.

,,Alle gedode slachtoffers waren mensen uit Trier, die in de vanwege kerst versierde voetgangerszone op pad waren”, deelt de politie mede. De andere drie slachtoffers zijn vrouwen van 25, 52 en 73 jaar. Ook zijn er nog veertien mensen gewond geraakt, van wie meerdere zwaargewond.

De openbaar aanklager in Trier heeft de dader, een 51-jarige man uit het district Trier-Saarburg, aangeklaagd voor meervoudige moord, poging tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Tot dusver heeft het politieonderzoek niets uitgewezen dat duidt op een politiek of religieus motief. Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden.

Hij verzette zich bij zijn arrestatie en reed in een grijze terreinwagen van het type Landrover. Die stond op naam van iemand anders geregistreerd en was hem door die persoon voor langere tijd ter beschikking gesteld. Het motief van de vijftiger, volgens Der Spiegel Bernd W., is nog niet bekend. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn er geen aanwijzingen dat hij handelde vanuit terroristische of politieke motieven. De man was was dronken met een alcoholpromillage van 1,4 in zijn bloed en had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Quote De aanblik was verschrik­ke­lijk. Burgemeester Wolfgang Leibe Triers burgemeester Wolfgang Leibe sprak van een ‘verschrikkelijke aanblik’. Hij zag naar eigen zeggen een kinderschoentje op straat liggen. ,,Het meisje van het schoentje is dood”, verklaarde hij in tranen tegenover de Sudwestrundfunk (SWR).



Ooggetuigen zagen de wagen omstreeks 14.00 uur met hoge snelheid zigzaggend door het voetgangersgebied razen. De bestuurder schepte volgens ooggetuigen over een afstand van zo’n 600 meter doelbewust voetgangers van wie sommige door de lucht vlogen. Volgens deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Roger Lewentz wisten politiemensen de dader vier minuten na de eerste noodoproep klem te rijden en te overmeesteren.

De minister-president van de deelstaat Rijnland-Palts Malu Dreyer sprak ter plaatse van een ‘afschuwelijke dag’ en liet weten dat de gedachten van de deelstaatregering bij de nabestaanden, slachtoffers en hun familie zijn. “Het idee dat ouders moeten rouwen om de dood van hun kind is vreselijk.’’ De Duitse regering reageert ontsteld op het drama.

Dronken

Volgens deTrierischer Volksfreund zou de man regelmatig dronken zijn geweest en zich vaak bedronken hebben in een Döner-zaak in de binnenstad. Het is volgens de lokale krant onduidelijk of hij kampt met psychische problemen.

In het Duitse Volkmarsen bij Kassel (Hessen) reed een automobilist op Rosenmontag 24 februari 2020 in op een carnavalsstoet. Daarbij raakten 154 mensen gewond onder wie veel kinderen. Het motief van dader Maurice P. (29) is nog altijd niet duidelijk. Ook hij was dronken maar hult zich in stilzwijgen.

