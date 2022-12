Dronken treinmachinist opgepakt na dollemansrit door Duitsland

Het incident kwam aan het licht toen een vrouw die bij het station van Rutesheim op haar dochter stond te wachten de politie belde omdat de trein het perron voorbijreed. De 43-jarige machinist had toen al bij verschillende stations voor chaos gezorgd door de deuren dicht te laten of deze pas na lange tijd te openen, zegt een politiewoordvoerder tegen Duitse media.

Toen de politie al op de hoogte was van het incident, slaagde de machinist erin om nog een ongepland rondje in de trein te rijden. De man werd uiteindelijk gearresteerd en had een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed. Er is een onderzoek naar hem ingesteld wegens ernstige verstoring van het treinverkeer.