Dronken wasbeer waggelt op Duitse kerstmarkt

Waarschijnlijk had de wasbeer restjes glühwein uit weggegooide bekertjes genuttigd. Het dier viel uiteindelijk midden op de markt in slaap. Een beveiliger hield daarna een oogje in het zeil tot de brandweer arriveerde die de wasbeer naar de dierenopvang bracht, aldus Duitse media.

Wasberen laten zich regelmatig zien in Erfurt, blijkt. Een inwoner zag er in augustus eentje de weg oversteken terwijl hij op de bus stond te wachten. “Hij wachtte tot de kinderen waren overgestoken, hield mij intussen scherp in fde gaten, stak over en verdween in een boom. Ik heb daarna snel gegoogeld en inderdaad: er komen wasberen voor in Erfurt’’, schreef hij op Twitter. Een andere inwoner zag er in oktober vorig jaar ook eentje. “Huh, een wasbeer vanmorgen vroeg midden in de binnenstad van Erfurt. En zo ontspannen ...’’, schreef de spotter bij een filmpje op Facebook.

Niet te stoppen