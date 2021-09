Drugs in rivier festivalterrein Glastonbury schaden vissen

De niveaus van cocaïne en MDMA, grondstof voor xtc-pillen, die in het water zijn gedetecteerd zijn volgens experts zo hoog dat ze dieren in het wild stroomafwaarts in de Whitelake rivier zouden kunnen schaden. In 2019 zijn monsters uit de rivier genomen toen meer dan 200.000 bezoekers op het vijfdaagse muziekfestival aanwezig waren. Daaruit bleek dat de MDMA-concentraties in de rivier de week na het festival vier keer zo hoog waren.

Vooral de hoeveelheid cocaïne in het water was dermate hoog dat die de levenscycli van de zeldzame en beschermde Europese paling in het gebied verstoren, aldus de wetenschappers. Ze dringen er bij de festivalgangers op aan in de toekomst hun behoeftes te doen in de toiletten op het terrein, omdat wordt aangenomen dat de drugs via wildplassende bezoekers in het water terecht zijn gekomen.