Drugsgeweld in Mexico: negen lichamen aan brug gehangen

Vijf Franse tieners opgepakt voor groepsver­krach­ting Noorse toeriste (20) in Benidorm

16:34 De Spaanse politie heeft in de badplaats Benidorm vijf Franse tieners opgepakt die samen een Noorse toeriste zouden hebben verkracht. De vijf zouden via sociale media contact gezocht hebben met de jonge vrouw en haar uitgenodigd hebben in hun vakantieverblijf. Daar ging ze dinsdagavond samen met een vriendin naartoe. Toen die laatste later die avond om een nog onbekende reden vertrok en de jonge vrouw alleen achterbleef bij de jongens, sloegen ze toe.