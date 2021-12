Drugsgeweld teistert Mexicaanse Maya Rivièra: schutters zaaien opnieuw paniek na toeristendrama

Amerikaanse toeristen spreken van ‘twee of drie gewapende mannen’ die met jetski's naar het strand waren gekomen. Andy Guyrich en Kerry Arms uit Minnesota stonden naar eigen zeggen doodsangsten uit. ,,We moesten van het ene op het andere moment dekking zoeken”, verklaarde de mannelijke helft van het stel donderdag tegenover Fox News. Zijn vriendin dacht aanvankelijk aan ‘een soort show’. Veel andere toeristen blijkbaar ook. ,,Er was een vertraagde reactie van misschien vijf seconden, toen begon iedereen overeind te klauteren en rende in paniek huilend en gillend weg,” aldus Arms.



,,Ik zag dat de mannen pistolen bij zich hadden en in de lucht schoten’’, verklaarde Rick Lebassa uit de staat Maine. Hij zag de schutters niet schieten in de richting van personen op het strand maar schrok wel. Toch maakt de Amerikaan zich niet al te veel zorgen. ,,We komen hier al 31 jaar en hebben nog nooit problemen gehad.’’



Volgens de politie vielen er geen gewonden en verdwenen de schutters net zo snel als ze waren gekomen. De jetski's werden later onbeheerd aangetroffen in de omgeving en in beslag genomen, verklaarde politiechef Lucio Hernández Gutiérrez van de politie van de kuststaat Quintana Roo op het schiereiland Yucatán.