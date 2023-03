Drugsoorlog Antwerpen: zes woningen beschadigd bij nieuwe explosie

Rond 01.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag was in de Kortrijkstraat een luide knal te horen, en die heeft aan het beoogde pand ernstige schade veroorzaakt, ook binnen. Bij vijf andere huizen in de straat is er schade. ,,Het gaat vooral om glasschade en beschadigingen aan de gevel. Ook twee geparkeerde wagens liepen schade op‘’, aldus een woordvoerder van de politie. Er vielen geen gewonden.

De ramen en gevels van enkele woningen in de Kortrijkstraat in Borgerhout zijn beschadigd.

Alles wijst op een nieuwe aanslag met een link naar het drugsmilieu. In dit stuk van de Kortrijkstraat woont onder meer Bilal B., een man die in februari 2023 werd veroordeeld tot zeven jaar cel voor onder meer een aanslag op het Pasta House in Deurne. Het is zijn woning waar de voordeur uit haar hengsels werd geblazen.

Eén van de buren was zo geschrokken door de luide knal dat zij slachtofferhulp nodig had.

Nederlandse tiener

Het voorbije jaar is in Antwerpen sprake geweest van een drugsoorlog waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn. Regelmatig worden daarbij handgranaten en zwaar vuurwerk ingezet. Bij een schietincident kwam eerder dit jaar een 11-jarig meisje om het leven.

Woensdag stond in België de 18-jarige Nederlander Saverio B. terecht voor een aanslag met een vuurwerkbom op de kantine van het jeugdcomplex van voetbalclub Beerschot. Samen met zijn neefje spoot hij in graffiti op de zijgevel een dreigement naar een jeugdspeler van Beerschot, van wie de oudere broers in het drugsmilieu zitten.

De Antwerpse haven is net als Rotterdam een belangrijk knooppunt in de cocaïnehandel. Vorig jaar is er een recordhoeveelheid cocaïne onderschept van bijna 110 ton. Gevreesd wordt dat drugsbendes hun aandacht van Rotterdam naar de Belgische havenstad verleggen.

Het labo zoekt naar sporen na de aanslag.

De politie en de ontmijningsdienst kwamen ter plaatse