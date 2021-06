Druk op Britse premier om zijn zoenende minister te ontslaan neemt toe

Delen per e-mail

De getrouwde Hancock ging door het stof nadat zijn affaire was uitgelekt via tabloid The Sun, dat foto’s publiceerde van het zoenende duo. Hij zei veel spijt te hebben en vroeg om privacy voor zijn gezin. Premier Johnson liet vervolgens weten dat de zaak daarmee is afgegaan, maar dat heeft de kritiek niet doen verstommen.

De zaak ligt extra gevoelig omdat de minister een van de gezichten is van het Britse coronabeleid. Toch hield hij geen afstand van iemand die niet tot zijn huishouden behoort, zoals was voorgeschreven door de overheid. Dat gaat volgens critici ten koste van de geloofwaardigheid van de regering.

Volledig scherm De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock en zijn topadviseur Gina Coladangelo. © REUTERS

De oppositie heeft het vertrek van Hancock al geëist en zaterdag kreeg hij ook in de ochtendkranten de volle laag. ‘Hoe kan hij nog doorgaan?’, schreef de Daily Mail op de voorpagina. ‘Een bedrieger en een leugenaar. En dus steunt de premier hem’, sneerde de Daily Mirror.

Nagelaten

Oppositiepartij Labour vermoedt ook dat Hancock zich niet heeft gehouden aan de gedragscode voor ministers. Parlementariër Angela Rayner concludeerde dat de minister kennelijk heeft nagelaten te melden dat hij een relatie had met iemand die hij persoonlijk had aangesteld als topadviseur.

Ook een actiegroep van nabestaanden van overleden coronapatiënten mengde zich in de discussie. Covid-19 Bereaved Families for Justice noemde het volgens Sky News een klap in het gezicht dat premier Johnson weigert zijn minister te ontslaan.

De kwestie zorgt voor verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij van Johnson en Hancock. Drie hoge partijfiguren vertelden persbureau Bloomberg dat de dagen van de 42-jarige minister vermoedelijk zijn geteld. Andere ingewijden denken dat zijn toekomst afhangt van mogelijke andere schadelijke onthullingen in de komende dagen.

Eigen uitspraken

Hancock wordt ook achtervolgd door zijn eigen uitspraken. Hij vond het vorig jaar volkomen terecht dat professor Neil Ferguson opstapte als overheidsadviseur na een vergelijkbare kwestie. Die wetenschapper zou tijdens de lockdown zijn minnares over de vloer hebben gehad.

De minister van Volksgezondheid benadrukte toen dat de coronaregels ‘voor iedereen gelden’ en ‘bloedserieus’ genomen moeten worden. Hancock concludeerde dat de wetenschapper na een dergelijke overtreding uiteraard niet meer verder kon in zijn oude rol als topadviseur.

Volgens Dominic Cummings, de voormalige rechterhand van Johnson, loog Hancock tegen de premier tijdens de eerste golf dat alle getroffenen ‘adequate zorg’ kregen. Cummings liet ook weten minimaal dertig keer om diens ontslag te hebben gevraagd. Johnson bevestigde in uitgelekte appjes hem ‘hopeloos’ te vinden. Hancock bleef alleen op zijn plek om uiteindelijk als zondebok gebruikt te kunnen worden.

Roepen vragen op

Beide veertigers zijn getrouwd en hebben kinderen. De smeuïge beelden, waarop Hancock eerst zorgvuldig kijkt of de kust veilig is, roepen meer vragen op. Mevrouw Coladangelo was niet zomaar een secretaresse met wie hij de saaiheid van de lockdown probeerde te doorbreken.

Hancock leerde haar kennen tijdens zijn studietijd in Oxford, de universiteit waar hij ook zijn echtgenote ontmoette. Met Coladangelo, volgens Britse bronnen een ‘hartsvriendin’, presenteerde hij zelfs een radioprogramma. Hancock stelde Coladangelo, een steenrijke lobbyiste die een belangrijke functie heeft in de modeketen Oliver Bonas van haar echtgenoot en multimiljonair Oliver Tress, vorig jaar maart aan als onbezoldigd adviseur om haar zes maanden later een betaalde rol te geven.

Volledig scherm Kan Matt Hancock nog aanblijven na het overtreden van de strenge coronaregels? © AFP

