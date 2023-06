Duikboot die toeristen meeneemt naar wrak van Titanic vermist in Atlantische Oceaan

Met video Grootste niersteen ooit weggehaald bij patiënt in Sri Lanka

Een niersteen zo groot als een grapefruit, zo lang als een banaan en zo zwaar als een heel brood is verwijderd bij een patiënt in Sri Lanka. Met een lengte van meer dan 13 centimeter en een gewicht van 801 gram brak de niersteen het wereldrecord toen deze verwijderd werd bij een 62-jarige gepensioneerde soldaat. ,,Ik voel me nu normaal”, aldus ex-sergeant Canistus Coonge.