Duikboot met cocaïne onderschept die van Zuid-Amerika op weg was naar Spanje

De Spaanse politie heeft voor de kust van de noordwestelijke regio Galicië een onderzeeër met cocaïne onderschept. Het is volgens plaatselijke media de eerste keer dat er in Europese wateren een met drugs volgestouwde duikboot uit Latijns-Amerika is gesnapt. Het vaartuig had op een haar na de oversteek over de Atlantische Oceaan voltooid.

Twee bemanningsleden zijn gearresteerd. Naar een derde wordt nog gezocht langs de kust bij Playa de Foxos, 55 kilometer ten zuidwesten van regiohoofdstad Santiago de Compostella. De smokkelaars zouden kort voor ze aan land wilden gaan, hebben ontdekt dat politie en douane hen op het spoor was.

De duikboot verdween vervolgens weer snel onder water. Maar de achtervolgers slaagden er uiteindelijk in de onderzeeër in het vizier te krijgen en aan te houden. Het is niet bekend of er veel smokkelwaar is gedumpt. De politie schat dat er nog minstens 3000 kilo zuivere cocaïne uit Zuid-Amerika in de duikboot zit.

Volgens Spaanse media werken de Spaanse politie, kustwacht en de douane momenteel nauw samen met als doel nog meer arrestaties te verrichten. Onbekend is nog hoeveel mensen zich aan boord van de onderzeeër bevonden. Technici proberen de onderzeeër geheel boven water te krijgen, opdat er meer onderzoek kan plaatsvinden.

In Zuid-Amerika is men al langer vertrouwd met het fenomeen narco-onderzeeërs. Voor de kust van het zuidwesten van Colombia werd eind september dit jaar nog een duikboot met 8000 kilo cocaïne aan boord ontdekt, die vermoedelijk op weg was naar de Verenigde Staten.

De twaalf meter lange boot werd met behulp van de Colombiaanse marine door een patrouillevliegtuig in internationale wateren opgemerkt. Vier vermoedelijke drugshandelaars werden tijdens de operatie opgepakt.