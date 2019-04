Duiker Thaise grot nu zelf van de dood gered

Gevluchte Saoedische zussen vragen om internatio­na­le bescher­ming

12:48 Twee Saoedische zussen zijn naar Georgië gevlucht en vragen om internationale bescherming. De vrouwen zeggen via Twitter asiel te willen in een veilig land. ,,Als we teruggaan naar Saoedi-Arabië, worden we gedood.’’ VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt de situatie nauwlettend te volgen.