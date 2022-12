Hoe de Belgische Steven B. (16) slachtof­fer werd van wraakzuch­ti­ge drillrap­pers

Een conflict in het gewelddadige drillrapmilieu heeft een eerste slachtoffer geëist in België. In een rozentuin in Berchem (Antwerpen) vond gisterochtend een dodelijke steekpartij plaats waarbij de 16-jarige Steven B. om het leven kwam. Twee verdachten zijn in de regio Aalst gearresteerd. De verdachten zouden wraak hebben genomen voor een eerder incident. Een reconstructie.

22 december