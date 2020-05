Duits hostel dat Noord-Korea sponsorde na jarenlang juridisch gevecht dicht

Na een jarenlange juridische strijd is het doek definitief gevallen voor het City H ostel in Berlijn. Het budgethotel, dat het pand huurde van de Noord-Koreaanse ambassade, schond de EU-verordening op basis van VN-sancties die onroerendgoedtransacties met Noord-Korea verbieden. Dit tot woede en ontsteltenis van de ouders van een Amerikaanse student die overleed na een jaar lang gevangen te zijn gehouden in Noord-Korea.

Cindy en Fred Warmbier uit Cincinnati bemoeiden zich persoonlijk met de in hun ogen onbegrijpelijke sanctieschending in de Duitse hoofdstad. ,,Je moet het regime in Pyongyang aanspreken op zijn verantwoordelijkheid als het de regels schendt’’, verklaarden ze in november vorig jaar tijdens een bezoek aan Berlijn. Het Amerikaanse echtpaar, dat Noord-Korea verantwoordelijk houd voor de mishandeling en dood van hun zoon Otto (22), eiste bij de ambassade de sluiting van het hostel. Dat trok jaarlijks vele rugzaktoeristen - vooral ook leeftijdgenoten van hun zoon - die er vanaf 17 euro konden overnachten, ‘een prikkie’ voor hartje Berlijn.

Vrijdag was het dan eindelijk zover. De Duitse bv EGI die het hostel exploiteerde, had zich afgemeld wat betekent dat het zijn activiteiten staakt. ,,Daarmee hebben we Duitsland behoed voor aanhoudende kritiek in de VN-Veiligheidsraad’’, zei burgemeester Stephan Von Dassel van het stadsdistrict Mitte trots tegen Duitse media. Het districtskantoor kreeg donderdag te horen dat de de hogere administratieve rechtbank het hoger beroep had afgewezen dat de gmbh EGI aantekende tegen het door het district opgelegde exploitatieverbod. ,,Daarmee is de zaak voor ons juridisch afgesloten’’, aldus de burgemeester.

Euro's en dollars

Hij sprak van ‘een enorme administratieve inspanning'. De Duitse regering wilde het City Hostel in hartje centrum in 2017 al sluiten. Dit op basis van EU-verordening 2017/1509 van augustus 2017. Dat werd van kracht na de afkondiging van VN-sancties tegen Noord-Korea. De verordening bepaalt dat de EU geldstromen naar de ‘Democratische Volksrepubliek’ moet stoppen die kunnen worden gebruikt als financiering voor een kernwapenprogramma. De 38.000 euro huur van het pand naast de ambassade voorzag het regime in Pyongyang ruim 13 jaar lang van vreemde valuta.

Noord-Korea bouwde de ambassade begin jaren zeventig in het toenmalige Oost-Berlijn. Na de val van de Muur werd de diplomatieke vertegenwoordiging van het ‘socialistische broederland’ gesloten. In 2001 volgde heropening na het opstarten van diplomatieke betrekkingen tussen het herenigde Duitsland met Noord-Korea. Omdat de ambassade slechts een deel van het pand gebruikt, werd de zijvleugel verhuurd aan een hotelexploitant.

Vertragen

Die wist de sluiting van het hostel telkens te voorkomen. Toen het district de uitbater in 2017 het gebruik van het pand verbood, stopte het bedrijf met het betalen van huur. Later maakte hij de huur over naar een bankrekening waartoe de Noord-Koreaanse ambassade naar verluidt geen toegang toe had. Na het opzeggen van de huur door de ambassade en het aanspannen van een ontruimingszaak voor de rechter, in 2018, vond de huurder telkens weer juridische mogelijkheden om de boel te vertragen.

Dat was volgens de advocaat van de Warmbiers mede te wijten aan de districtsautoriteiten. ,,Ze trokken naar de administratieve rechter om de sluiting van het hostel af te dwingen maar vergaten te eisen dat het bevel onmiddellijk uitvoerbaar zou zijn. Anders had de huurder de deuren twee jaar geleden al moeten sluiten’’, verklaarde Lothar Harings enkele maanden geleden tegenover deze site.

Doodgemarteld

Voor zijn cliënten was de schending van de VN-sancties en EU-verordening zwaar te verdragen. ,,Ze vonden het niet kunnen dat zoiets mogelijk was in de Duitse hoofdstad.’’



Cindy en Fred Warmbier grijpen elke gelegenheid aan om Noord-Korea aan te spreken op zijn gedrag. Hun zoon Otto (22) werd begin 2016 in Pyongyang gearresteerd nadat hij op Oudejaarsavond had geprobeerd een propagandaposter te stelen in het hotel waar hij met zijn reisgroep verbleef. In een ‘showproces’ bekende de twintiger twee maanden later huilend en onder druk dat hij vanuit een geheime opdracht van de Amerikaanse regering handelde. Een rechtbank veroordeelde hem tot 15 jaar dwangarbeid ‘wegens staatsvijandige handelingen'.

In juni 2017 werd bekend dat hij al maandenlang met hersenbeschadiging in vegetatieve toestand in een ziekenhuis in Pyongyang lag. Vlak daarna stemde het regime in met zijn vrijlating en overbrenging naar de Verenigde Staten, waar hij vijf dagen later overleed aan de gevolgen van zijn hersenletsel. Zijn ouders weten nog altijd niet wat er met hun zoon is gebeurd en beschuldigen Noord-Korea van foltering.

De Amerikaanse president Donald Trump kreeg in maart vorig jaar veel kritiek nadat hij op een persconferentie in Vietnam had gezegd dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geloofde toen die hem tijdens de recente top vertelde dat hij niet wist wat er was gebeurd met Otto Warmbier. Enkele dagen later verklaarde Trump dat hij Pyongyang verantwoordelijk houdt voor de dood van de Amerikaanse student.