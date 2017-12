Duits inlichtingenchef vreest 'gehersenspoelde' kinderen van IS

De chef van de Duitse inlichtingendienst, Hans-Georg Maassen, is bang dat gehersenspoelde kinderen naar Duitsland komen nu de terreurgroep Islamitische Staat (IS) vrijwel al zijn terrein in het Midden-Oosten kwijt is.

Maassen zei in een gesprek met het Duitse persbureau DPA dat er ,,kinderen zijn die in 'scholen' van IS zijn gehersenspoeld en in hoge mate geradicaliseerd zijn en zo de ideologie van IS steunen".

,,Die kun je dus beslist ook jihadisten noemen. Dat stelt de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst voor problemen, omdat die kinderen en jongeren erg gevaarlijk kunnen zijn.'' Maasssen stelt niet dat er al een golf jonge nazaten van IS-strijders naar Duitsland trekken.

Grote terugreis

De grote terugreis van jihadisten is nog niet begonnen, maar het is volgens Maassen aannemelijk dat zij hun vrouwen en kinderen eerst terugsturen. Ook de vrouwen van jihadisten zijn in het Midden-Oosten geradicaliseerd en moeten ook in de gaten worden gehouden als ze terugkomen.

In de afgelopen jaren zijn naar schatting 950 jihadisten uit Duitsland naar het gebied van IS gegaan, ongeveer een vijfde van hen is of was vrouw. De diensten observeren voor zover bekend nu al circa zevenhonderd mensen in Duitsland die in staat worden geacht een aanslag te plegen.

Nederland

De zorgen over terugkerende IS-strijders leven ook in Nederland. Van de 280 Nederlanders (waaronder 90 vrouwen en 90 kinderen) die naar IS-gebied zijn afgereisd zijn er volgens The Soufan Center vijftig teruggekeerd. Dat becijferde de Amerikaanse denktank eind oktober. Eerder benoemden de Nederlandse inlichtingendienst AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 80 Nederlandse kinderen in IS-gebied.

Een interview van de Goudse Ilham (23) vanuit vluchtelingenkamp Ain Issa in de buurt van Raqqa, de gevallen hoofdstad van het kalifaat, wakkerde een nationaal debat aan: wat te doen met de nog zeker 180 Nederlanders in het strijdgebied? Maken we verschil tussen de mannen en de vrouwen? En wat te doen met hun jonge kinderen die daar zijn, waarschijnlijk zo'n 80?

Daar kwam een alarmerende oproep van de Koninklijke Marechaussee bij medio november. Volgens Ton de Zeeuw, voorzitter van de Marechausseevereniging, kunnen terugkerende jihadisten ongemerkt ons land binnenglippen, omdat de dienst zwaar onderbezet is.