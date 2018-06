Duits meisje (13) spoort haar verkrachter op via Facebook

Veto van één Brits parlements­lid: 'upskirting' géén misdrijf

19:19 De tegenstem van één parlementslid was vandaag genoeg om een initiatief dat het ongewenst fotograferen 'onder de gordel' in Engeland en Wales strafbaar moest stellen in de prullenbak te gooien. Brutale fotografen kunnen in Groot Brittannië nog even ongestraft hun gang gaan.