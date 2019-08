Duits pretpark sluit 'Holocoaster’ na felle kritiek op hakenkruisuiterlijk

De Eagle Fly krijgt nu een ander uiterlijk, stelt pretparkdirecteur Rudiger Braun tegenover regionale media. ,,Ik wil me verontschuldigen tegenover alle mensen die zich aan het ontwerp gestoord hebben of zich beledigd voelen.’’

Hij zegt de gelijkenis tussen de Eagle Fly en de swastika pas gezien te hebben toen de attractie eenmaal in gebruik genomen was. In het park zelf kwamen er geen klachten binnen, maar op sociale media was er het nodige commentaar. De attractie is daar zelfs al omgedoopt tot de ‘Holocoaster’.