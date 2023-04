Duits reclameverbod op zoetigheid bedreigt de chocolade-paashaas

‘Is het gauw gedaan met de zoete chocolade-paashaas voor de winkelruit?’ zo vraagt Bild zich dit weekend af. De grootste sensatiekrant van Duitsland snijdt eens te meer een gevoelig onderwerp aan. Juist op het moment dat miljoenen Duitsers gezellig bijeenkomen om te genieten van de verscheidenheid aan Osterschokolade.

Duitsland is in de ban van een omvangrijk regeringsplan om reclames en online advertenties voor ongezonde producten grotendeels te verbieden. Reden: Cem Özdemir (De Groenen), de Duitse minister van Landbouw en Voeding, ziet jongeren steeds dikker worden. Hij wil de consumptie van voedingsmiddelen met een te hoog gehalte aan suiker, vet en zout, vooral bij kinderen tot 14 jaar, daarom terugdringen.

Tv- en radiozenders mogen bepaalde reclames voortaan tussen 06.00 uur en 23.00 uur niet meer uitzenden, zo staat in een wetsvoorstel waaraan Özdemir op het moment werkt. Naast spotjes van chocolade-paashazen en -eieren dreigen overdag bekende slogans, zoals ‘Haribo maakt kinderen blij’, van de buis te verdwijnen.

Daarmee worden de reclames van snoep gelijkgeschakeld aan die van telefoonseks en gokken. Die zijn in Duitsland pas vanaf 21.00 of 22.00 uur te zien en te horen, om minderjarigen in bescherming te nemen. In Nederland gelden sinds vorig jaar soortgelijke regels.

Ook kritiek

Terwijl Duitse consumentenbonden en ziektekostenverzekeraars het plan verwelkomen, verzet de voedingsindustrie zich. Grote internationale voedingsproducenten Ferrero, bekend van Nutella, en Mondelēz (Milka) vrezen door het wegvallen van de reclames miljarden euro’s aan omzet mis te lopen. Daarnaast klagen de fabrikanten dat ze door een verbod minder geld overhouden om te innoveren. ‘Een wettelijk reclameverbod heeft nog geen kind dunner gemaakt’, beweerde Andreas Schubert, voorzitter van reclamebond ZAW, onlangs tegen het Duitse vakblad Markenartikel.

Ondertussen neemt het overgewicht van kinderen in Duitsland rap toe. Bijna 10 procent van de kinderen tussen de 3 en 17 jaar is te zwaar en 5,9 procent is zelfs zwaarlijvig, meldt het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie schrijft dat naast ongezonde voeding een gebrek aan lichaamsbeweging debet is aan de toenemende volksproblematiek.

Opvallende timing

Het wetsvoorstel voor een reclameverbod op ongezonde producten komt op een opvallend moment. Traditioneel is Pasen een belangrijke tijd voor producenten. Volgens de Duitse minister Özdemir hebben de bedrijven het echter nagelaten om zelf actie te ondernemen. Dat kinderen in Duitsland dagelijks gemiddeld vijftien reclamespotjes zien of horen, vindt hij te veel.

Een algemeen reclameverbod raakt de gehele voedingsindustrie onnodig hard, oordelen critici. Onder de nieuwe wet valt straks 70 procent van alle levensmiddelen, waaronder ook bijvoorbeeld yoghurt met 3,5 procent vet. ‘Met reclame voor kinderen heeft dat niets te maken’, stelt Handelsblatt in een commentaar.

Toch dreigen niet zozeer de voedingsfabrikanten de dupe van de wet te worden - of de chocolade-paashaas an sich - maar met name de grote mediabedrijven RTL en Das Erste. Zij genereren jaar op jaar honderden miljoenen euro’s uit reclame-inkomsten en zullen die in de toekomst dus moeten missen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: