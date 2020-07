Duits vliegtuigje crasht in dakappartement vlak over de grens: drie doden, meisje (5) gered

Lampedusa weer overspoeld met migranten

18:49 De burgemeester van het Italiaanse eiland Lampedusa, Totò Martello, heeft gezegd dat de toestand op het eiland niet meer onder controle is door de komst van grote groepen immigranten. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen op meerdere vaartuigen circa tweehonderd migranten, waarschijnlijk vanuit Tunesië, naar Lampedusa. Het eiland van 20 vierkante kilometer herbergt nu al duizend migranten. Martello roept de regering op snel in te grijpen, omdat zijn eiland het niet meer aan kan.