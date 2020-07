Duits vliegtuigje duikt in dakappartement vlak over de grens: drie doden, meisje (2) gered

De vrouw woonde in het bovenste van de in totaal vijf appartementen. De woonruimte vloog na de crash in brand. Het 2-jarige dochtertje van de bewoonster overleefde het drama en werd met lichte verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis, verklaarde brandweerwoordvoerder Robert Meyboom tegenover Duitse media.

Het eenmotorige ultralichtvliegtuig van het typte TL-96 stortte volgens hem neer omstreeks 14.40 uur. ,,Een ooggetuige verklaarde vlak daarvoor een explosie in de lucht te hebben gehoord en gezien’’, aldus de zegsman. Het vliegtuigje was tegen het middaguur opgestegen van het nabijgelegen vliegveld Marl-Loemühle, zegt de luchtverkeersleiding tegen deze site. ,,Het gaat om een in Duitsland geregistreerd toestel voor twee personen. Of de inzittenden uit Duitsland kwamen, is mij niet bekend.’’

Het identificeren van de drie doden verloopt volgens de brandweerwoordvoerder uiterst moeizaam omdat de lichamen zwaar zijn toegetakeld door de brand. Twee andere bewoners van het appartementenpand zijn nog ‘zoek’. Politie en brandweer probeerden tevergeefs contact met hen te zoeken maar gaan ervan uit dat zij zich niet onder de dodelijke slachtoffers bevinden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © EPA

Parachute

Het toestel vloog na het opstijgen naar een ander vliegveld, maakte een tussenstop en zette vervolgens weer koers richting Marl-Loemühle. Boven Wesel, een kleine 60 kilometer ten westen van het vliegveld, ging het door nog onbekende oorzaak mis. Een buurman van het pand waarop het vliegtuigje neerstortte, vond naast zijn woning een parachute. Het gaat volgens Duitse media vermoedelijk om een zogenoemde afremparachute van het toestel. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het vliegtuigje in de lucht al uit elkaar vloog. Dit omdat in de omgeving meerdere vliegtuigonderdelen zijn gevonden.

De Duitse federale dienst voor onderzoek naar vliegtuigongevallen is een onderzoek begonnen. Reddingswerkers zoeken met speurhonden de wijde omgeving van de crashplek af. Het appartementenpand is onbewoonbaar verklaard. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen door familie maar het stadsbestuur zoekt vervangende woonruimte voor de gedupeerden, verklaarde burgemeester Ulrike Westkamp tegenover de WDR.

Tweede crash

Het is de tweede keer binnen een week dat in Duitsland een lichtgewichtvliegtuigje crasht. Vorige zaterdag gebeurde dat op een wel heel opmerkelijke wijze op voormalig militair vliegveld ten oosten van Berlijn. Het toestel vloog tegen de verkeerstoren en bleef daar hangen. De twee inzittenden, een 68-jarige vader en diens 46-jarige zoon, overleefden de crash maar raakten gewond. De Duitse federale dienst voor onderzoek naar vliegtuigongevallen moet ook hier uitsluitsel geven over de oorzaak van de crash.

Volledig scherm Het gecrashte vliegtuigje is van dit type: TL-96. © Wikimedia Commons / Kacperro