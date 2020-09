Duitse antiquair (71) schiet overvallers van winkel dood

De twee zwaarbewapende mannen probeerden gisteren omstreeks vier uur de winkel in het centrum van Celle te overvallen, maar stuitten binnen op de eveneens gewapende eigenaar, meldt de Cellesche Zeitung. De situatie liep daarna snel uit de hand. De antiquair op leeftijd bedacht zich niet en gebruikte zijn vuurwapen tegen de mannen. Er werden meerdere schoten gelost.



Beide mannen werden geraakt, waarbij direct één overvaller om het leven kwam. Zijn zwaargewonde kompaan werd in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet baten. Hij overleed even later. De winkeleigenaar en zijn 72-jarige vrouw, die ook aanwezig was bij de overval, verkeerden in shock na het gebeuren, maar bleven verder ongedeerd.