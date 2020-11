Duitse arts vast voor doden van twee coronapatiënten, collega’s in shock

Een hoofdarts van het universitair ziekenhuis in het Duitse Essen is gearresteerd op verdenking van het toedienen van een dodelijke injectie aan twee coronapatiënten. De slachtoffers, 47 en 50 jaar oud, zouden ernstig ziek zijn geweest. De verdachte legde over één van de gevallen een verklaring af, melden Duitse media.

Narcosearts Andreas B. wilde naar eigen zeggen een einde maken aan het verdere lijden van de patiënt en diens familieleden. In welke van de twee gevallen hij die verklaring aflegde, is volgens de nieuwssite Der Westen niet bekend. Een van de patiënten stierf op 13 november, de andere vier dagen later.

Het Universitätsklinikum Essen informeerde volgens de communicatieafdeling zelf het Openbaar Ministerie nadat er verdenkingen waren gerezen tegen de anesthesist. Die werd daarop ‘meteen’ geschorst. Wanneer dat gebeurde, is nog niet bekendgemaakt.

Doodslag

De politie arresteerde B. woensdag. Hij werd een dag later in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van tweevoudige doodslag. Van moord zou geen sprake zijn omdat de verdachte naar verluidt niet handelde uit laaghartige motieven. Actieve euthanasie is in Duitsland verboden. Zelfs een arts mag niet zelf de dood van een patiënt bewerkstelligen.

De 44-jarige arts werkte sinds februari 2020 in het ziekenhuis. Voordien was hij werkzaam in het Universitair Ziekenhuis in Heidelberg, meldt Bild am Sonntag. De Duitse zondagskrant sprak met enkele collega's van B. Zij omschrijven hem als een vakkundig, gerespecteerd, zeer nuchter en prettig persoon. ,,We zijn allemaal stomverbaasd en geschokt”, zegt eentje. ,,Blijkbaar overweldigde het lijden van de coronapatiënten Andreas. Hij dacht waarschijnlijk echt dat hij iets goeds deed.’’

Wake-upcall

Een andere arts in het ziekenhuis vermoedt iets soortgelijks. ,,Uiteindelijk moet je concluderen dat hij niet handelde uit overbelasting of uit laaghartige motieven zoals lust. Ik denk dat het lijden van de patiënten en de omstandigheden in deze stressvolle tijd hebben bijgedragen aan zijn daden.’’

,,Ik vrees dat het zelfopofferende en voorbeeldige werk van mijn collega’s in de coronacrisis nu in twijfel wordt getrokken”, reageert een andere ziekenhuismedewerker. ,,Dat zou heel erg jammer zijn want deze zaak moet iedereen eigenlijk wakker schudden. De situatie waarin wij ons als zorgpersoneel momenteel bevinden is zo dramatisch dat zelfs ervaren medische professionals blijkbaar wanhopig zijn!’’

Persoonlijkheidsstoornissen

Volgens de WDR, de publieke omroep van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, werd Andreas B. overgeplaatst naar de afdeling met coronapatiënten vanwege ‘merkbare persoonlijkheidsstoornissen'. Ze zouden in verschillende beoordelingsgesprekken zijn besproken.

