Duitse bondskanselier Scholz raakt grip op ruziënde coalitiepartners kwijt

De driepartijenregering van Duitsland komt moeizamer tot compromissen. Coalitiegenoten FDP en De Groenen bekritiseren elkaar openlijk. Terwijl de twijfels over de leiderschapsstijl van bondskanselier Scholz (SPD) almaar toenemen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz was vorige week het liefst niet naar Nederland gereisd. Toch was het afzeggen van een bezoek aan Rotterdam geen optie – de afspraak stond al lange tijd op de politieke agenda. Maar wat zwaarder woog: de sociaaldemocraat had anders het signaal afgegeven dat Duitsland in een politieke crisis verkeert.

Dus stond Scholz, bleekjes na een korte nacht van lange coalitieonderhandelingen in Berlijn, naast de immer opgewekte premier Rutte de aanwezige pers te woord over Europese veiligheid en de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van defensie en waterstof. Ongetwijfeld dwaalden de gedachten van de Duitser af naar de moeizame onderhandelingen in eigen land.

Want pas de volgende avond, na dertig uur vergaderen achter gesloten deuren, kwamen coalitiepartijen SPD, FDP en De Groenen naar buiten met een akkoord in handen. Duitsland zet vaart achter 144 snelwegprojecten en investeert tot 2027 een bedrag van 45 miljard euro in de aanleg en het onderhoud van het spoor. Voor de liberale ministers Lindner (Financiën) en Wissing (Verkeer) een belangrijke overwinning.

Gemoederen bedaren

Het verbod op olie- en gasverwarming voor Duitse huishoudens, dat vanaf volgend jaar stapsgewijs wordt doorgevoerd, kunnen De Groenen alvast opeisen. Het plan lekte een aantal weken eerder uit en zorgde voor grote onrust onder burgers in Duitsland. ‘Niemand wordt in de steek gelaten’, probeerde Ricarda Lang van de ecologische partij vorige week de gemoederen te bedaren.

De SPD kan met Scholz een nieuwe ‘Klimakanzler’ presenteren – net zoals de CDU destijds deed met Merkel. Duitsland gaat namelijk meer windmolens en zonnepanelen bouwen, niet alleen in weilanden, maar vooral bij het spoor, langs autowegen en dorpsstraten. Daarnaast moet de uitbouw van de laadpaalinfrastructuur voor elektrische voertuigen versneld gerealiseerd worden.

‘Frontale aanval’

Duitse klimaatorganisaties stonden direct klaar om het coalitieakkoord af te kraken, vooral vanwege het oprekken van de strenge klimaatrichtlijnen. ‘Een frontale aanval op de klimaatbescherming’, zo betitelde WWF-voorzitter Christoph Heinrich het akkoord. ‘De huidige klimaatwet wordt helemaal leeggespoeld’, vulde Olaf Bandt, voorzitter van de Bund für Umwelt und Naturschutz aan.

Ook Robert Habeck, minister van economische zaken (De Groenen), uitte in een interview zijn onvrede over een deel van het akkoord. ‘Ik vertel geen geheim als ik zeg dat deze maatregelen geenszins ertoe leiden dat Duitsland zijn klimaatdoelstellingen in de verkeerssector haalt. Dat zal Wissing (FDP) ook zo inzien’, zei Habeck tegen weekblad Die Zeit.

Bijan Djir-Sarai, de generaal-secretaris van de FDP, kaatste de bal terug door te stellen dat de klimaatdoelen wel degelijk bereikt konden met steun van het Duitse volk. ‘De klimaatminister Habeck moet ophouden een zondebok te zoeken. Zo zou een ambtsdrager zich niet moeten gedragen’, beet Djir-Sarai Habeck toe tegenover persbureau dpa dit weekend.

Quote De huidige klimaatwet wordt helemaal leegge­spoeld Olaf Bandt, voorzitter van de Bund für Umwelt und Naturschutz Daarmee laait de onenigheid tussen De Groenen en FDP, ook na het coalitieakkoord, weer op. De voorbije weken vielen de partijen elkaar al openlijk af in Duitse media. Zo ergerde Habeck zich aan het feit dat de plannen voor het verbod op olie- en gasverwarming uitlekte en beschuldigde coalitiegenoten. Scholz probeerde tevergeefs de ruzie te sussen.

Debacle

‘De methode Scholz werkt niet meer’, concludeert Die Zeit. Na het debacle rondom het einde van de verbrandingsmotor – Duitsland wierp zich op het laatste moment voor een Europese ban – en de moeizame coalitieonderhandelingen van afgelopen week, lijkt de kanselier niet meer in staat de ruziënde partners FDP en De Groenen tot elkaar te brengen.

‘Zijn grootste zwakte blijft zijn gebrekkige communicatie’, schrijft het weekblad. De frustratie daarover is vooral zichtbaar bij Habeck en andere leden van De Groenen. Zij zien ondertussen hoe Scholz telkens de zijde van FDP’er Lindner kiest, zoals bij het debat over het verbrandingsmotor.

Volledig scherm Robert Habeck, minister van economische zaken (De Groenen), uitte in een interview zijn onvrede over een deel van het akkoord. © REUTERS ‘Habeck is boos op Scholz en Lindner’, schreef Bild afgelopen week. Maar omgekeerd is er ook frustratie over het gebrek aan ‘realiteitszin’ bij De Groenen, aldus de boulevardkrant. Volgens Bild vocht de regering afgelopen week ‘voor haar politieke leven’.

