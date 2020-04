Duitse bondspresident roept op tot discipline: ‘We hebben nu zelf in de hand hoe het verder gaat’

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft de Duitse bevolking opgeroepen om geduldig, gedisciplineerd en solidair te blijven in de coronacrisis. ,,Het zijn niet alleen de politici en deskundigen die bepalen wanneer en hoe de vrijheidsbeperkingen worden versoepeld’’, zei hij in een uitzonderlijke televisietoespraak die vanavond werd uitgezonden op de publieke zenders ARD en ZDF.

In zijn toespraak bedankte Steinmeier de Duitsers voor hun vertrouwen in de overheid en politiek bij de bestrijding van de coronapandemie. ,,Ik ben diep onder de indruk van de inspanningen die ons land de afgelopen weken heeft geleverd. Zovelen van u stijgen nu boven zichzelf uit. bedankt daarvoor.’’

Toch is het gevaar nog niet geweken en daarom is het volgens de bondspresident goed dat de staat krachtig handelt. ,,Het zijn echter niet alleen de politici en deskundigen die beslissen wanneer en hoe de vrijheidsbeperkingen (zoveel mogelijk thuisblijven, afstand houden, samenscholingsverbod, scholen, crèches, horeca en niet levensnoodzakelijke winkels dicht, red.) worden versoepeld. We hebben het zelf in de hand met ons geduld en onze discipline. Vooral nu, op een moment dat het ons zwaar valt.’’

Daarmee doelde hij op de paasdagen die in Duitsland traditiegetrouw in het teken staan van kerk- en familiebezoek en uitstapjes. Dit alles is de Duitsers dit jaar ontraden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Steinmeier vraagt de burgers om de ervaring van de solidariteit vast te houden voor het tijdperk na de coronacrisis. ,,De solidariteit die u elke dag toont, zullen we in de toekomst nog veel meer nodig hebben. Na deze crisis zal er een andere samenleving zijn. We willen geen angstige, wantrouwende samenleving worden. We kunnen een samenleving zijn met meer vertrouwen en respect.’’ De bondspresident is alvast optimistisch. ,,We kunnen en zullen ook in die nieuwe situatie groeien.’’

Kruispunt

Duitsland staat op een kruispunt, zei Steinmeier. De twee mogelijke richtingen zijn volgens hem al duidelijk geworden in de coronacrisis. ,,Ofwel is het ieder voor zich met ellebogenwerk, hamsteren en de eigen schaapjes op het droge brengen ofwel blijft de pas ontwaakte inzet voor anderen en voor de samenleving. Blijft de explosie van creativiteit en bereidheid om te helpen.’’

De coronapandemie is geen oorlog volgens de bondspresident, maar “een test van onze menselijkheid” die het beste en slechtste in de mens naar boven haalt. ,,Laten we elkaar het beste in onszelf tonen’’, aldus Frank-Walter Steinmeier.

Merkel

Bondskanselier Angela Merkel bespreekt woensdag met de minister-presidenten van de zestien deelstaten de van kracht zijnde coronamaatregelen in Duitsland. Ze werden op 22 maart afgekondigd en gelden tot en met zondag 19 april. Eergisteren verklaarde Merkel dat er geen reden was om de maatregelen aan te scherpen. Over een eventuele versoepeling wilde ze niets zeggen. Veel zal volgens haar afhangen van het gedrag van de Duitsers in het verlengde paasweekend. Ook zij riep de bevolking op om vol te houden. De afvlakking van de besmettingscurve in Duitsland geeft haar ‘voorzichtige hoop’.

De deelstaatleiders denken verschillend over eventuele versoepeling van de maatregelen. Minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen is van mening dat stapsgewijs afbouwen in zijn deelstaat kan beginnen met het heropenen van kleine winkels, waar niet te veel mensen tegelijk zijn, en van de horeca mits bescherming van klanten en personeel gegarandeerd is. Heropening van scholen en kinderdagverblijven kan volgens hem het beste gebeuren aan de hand van een landelijke regeling, De deelstaatpremiers van Beieren en Baden-Württemberg, met op dit moment de meeste besmettingsgevallen, vinden het nog te vroeg voor een afschaling.

Duitsland telde vanmorgen 122.171 bevestigde gevallen van coronabesmetting. Er kwamen de afgelopen 24 uur ‘slechts’ 3.936 nieuwe besmettingsgevallen bij, de kleinste stijging in vier dagen. het aantal coronadoden steeg met 129 tot 2.736, de lichtste stijging sinds 1 april. Het percentage doden in verhouding tot de besmettingsvallen bedraagt 1,9 procent. Dat is laag vergeleken met de percentages in de zwaar getroffen landen Frankrijk (13,2%), Italië (12,7%) en de Verenigde Staten (3,4 procent).

