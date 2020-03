Duitse brandweercommandant hangt per ongeluk op als Merkel belt

De brandweercommandant verzamelde zijn collega's en zette de telefoon op speaker toen hij Merkel even later aan de lijn had. ,,De kanselier vertelde dat ze in de Ostseezeitung had gelezen over onze vrijwillig afzondering van twee weken in de kazerne - nadat we allemaal negatief waren getest op het coronavirus - en zei dat ze daar veel respect voor had. Daarna begon ze over haar eigen quarantaine (nadat haar lijfarts positief was getest, red) en vertelde dat haar eerste test gelukkig ook negatief was.’’



Muswieck is commandant van de vrijwillige brandweer op Rügen, het grootste eiland van Duitsland. Het korps is onmisbaar bij brandbestrijding en reddingsacties op het in de Oostzee gelegen eiland. Dat maakt deel uit van het kiesdistrict Vorpommern-Rügen-Vorpommern-Greifswald met zo’n 241.000 stemgerechtigden. Angela Merkel is sinds 1990 de afgevaardigde voor het district.