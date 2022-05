Duitse BVD waarschuwt voor pro-Russische acties rond herdenking einde Tweede Wereldoorlog

De herdenking van de 77ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, zondag en maandag, baart de Duitse veiligheidsautoriteiten grote zorgen. In aanloop naar de plechtigheden ter gelegenheid van de Duitse capitulatie en de overwinning van de Sovjet-Unie op Hitler-Duitsland, houden ze rekening met een ‘gevaarlijke escalatie’, vooral in Berlijn.

De voorzitter van het Bundesamt für Verfassungsschutz, de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, waarschuwt voor pro-Russische propaganda-acties in verschillende Duitse steden. ,,9 mei is een ideale datum om te gebruiken voor pro-Russische propaganda’’, zegt Thomas Haldenwang in een interview met Welt am Sonntag waarover de krant al bericht. ,,Op deze dag zijn in het hele land pro-Russische activiteiten zoals autokaravanen en demonstraties te verwachten, waarbij mogelijk ook het Z-symbool van het Russische leger in Oekraïne wordt getoond.”

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Fraser (SPD) wees er vorige maand al op dat het tonen van dit symbool strafrechtelijk vervolgd kan worden. ,,De Z is een symbool van goedkeuring van en steun aan de criminele Russische agressieoorlog en kwetst Oekraïense vluchtelingen. Ik ben voor een consequent optreden zodra de drempel voor strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt overschreden.’’ Hiermee wil Fraser voorkomen dat de oorlog de Duitse samenleving wordt binnengebracht. ,,Daarom verdedigen we ons zo duidelijk tegen Russische leugens en propaganda. En we moeten goed in de gaten houden hoeveel gevaar Russische en Oekraïense burgers in Duitsland lopen”, zei ze in een interview met de Funke-mediagroep.

De Duitse veiligheidsautoriteiten houden de situatie nauwlettend in de gaten. Volgens de BVD-chef willen pro-Russische actievoerders zichzelf als slachtoffers presenteren en het verhaal van een vermeende ‘russofobie’ voeden. Op internet circuleerden volgens hem geruchten over zogezegd geplande aanslagen op pro-Russische mensen en evenementen in Duitsland. ,,Deze geruchten, die waarschijnlijk opzettelijk zijn verspreid, zouden ook gebruikt kunnen worden om zogenaamde valse vlag-acties te dienen”, zegt Haldenwang, verwijzend naar in scène gezette acties die als excuus dienen voor een bepaalde handelwijze.

Volledig scherm Duitse politieagenten verzoeken een deelnemer aan een pro-Russische demonstratie in Berlijn, op 24 april, de Russische vlag van zijn auto verwijderen voor het begin van een aangemelde karavaan ter ondersteuning van de invasie in Oekraïne. © REUTERS

Bonte mix

Bij de verwachte pro-Russische propaganda-acties morgen en overmorgen in Duitsland gaat het om een bonte mix van deelnemers. Daaronder de ‘Nachtwolven MC’ (Notschnyje Wolki) of ‘Poetins Angels’, een Russische motorclub met wereldwijd 45 afdelingen, maar ook Duitse ‘dwarsdenkers’, Rijksburgers (die de Duitse staat niet erkennen) en rechts-extremisten. Het verzet tegen de staat bindt hen, zegt Haldenwang. ,,Ze pakken elk onderwerp aan dat dit doel dient. Omdat het corona-thema voor hen aan het wegsmelten is, zoeken ze naar nieuwe discussies waarbij ze zich kunnen aansluiten. In deze context proberen sommigen een pro-Russische mobilisatie in Duitsland op te zetten.”

De stemming in Berlijn lijkt volgens de zondagskrant bijzonder verhit te zijn. De deelstaatrecherche belast met de strijd tegen politiek gemotiveerde criminaliteit registreerde al 342 feiten in de context van de oorlog in Oekraïne. Daarvan hadden 109 een duidelijke anti-Russische achtergrond en 53 een anti-Oekraïense aanleiding. De vele protestacties worden in verband gebracht met de symbolische rol van Berlijn als vroegere hoofdstad van het Duitse Rijk.

Strikte maatregelen

De veiligheidsautoriteiten verwachten zondag en maandag in de Duitse hoofdstad ongeveer vijftig evenementen - zoveel zijn er althans aangemeld - ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor alle bijeenkomsten gelden strikte maatregelen. Zo zijn naast het Z-symbool (za pobedu oftewel ‘voor de overwinning') ook Oekraïense en Russische vlaggen, zwart-oranje Sint-Jorislinten (Russisch militair symbool) en uniformen verboden in de buurt van vijftien herdenkingsplaatsen en monumenten. Het spelen van mars- en militaire liederen is er eveneens verboden.

,,Het is belangrijk om provocaties en escalaties te voorkomen’’, motiveerde de Berlijnse deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Iris Spranger (SPD) de beslissing van de politie. Die maakt een uitzondering voor veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en diplomaten alsook vertegenwoordigers en delegaties van staten.

De Oekraïense ambassadeur in Berlijn is verontwaardigd over het verbod op Oekraïense vlaggen. ‘Beste burgemeester Franziska Giffey, deze schandalige beslissing van de politie in Berlijn moet worden ingetrokken’, schreef hij vrijdagavond op Twitter. ‘Dit is een draai om de oren voor Oekraïne en een klap in het gezicht voor de Oekraïense bevolking’.

