Duitse choreograaf besmeurt recensent met hondenpoep om kritiek op Nederlandse balletvoorstelling

Een Duitse choreograaf heeft zijn frustraties over een negatieve recensie van zijn dansvoorstelling In the Dutch Mountains , vrijdag in Den Haag, op wel heel bizarre wijze geuit. Marco Goecke (50) wreef de eveneens Duitse balletcritica hondenpoep in het gezicht.

Recensente Wiebke Hüster (57) deed na de aanval met hondenpoep, zaterdagavond in de opera van Hannover, aangifte bij de politie. Die doet onderzoek naar belediging en het toebrengen van lichamelijk letsel. Het Staatstheater in de stad stuurde Goecke voor onbepaalde tijd met verlof, zei Cultuurminister Falko Mohrs van de deelstaat Nedersaksen maandag tegen de regionale omroep NDR. Hij vindt het een juiste beslissing. ,,Nu gaat het erom hoe de verdere gevolgen eruit kunnen zien.” Zijn ministerie en het Staatstheater gaan samen kijken naar eventuele arbeidsrechtelijke consequenties.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung, de krant waarvoor de balletcritica werkt, beschouwt het ‘walgelijke en vernederende incident’ tevens als een poging ‘om onze vrije, kritische kijk op kunst te intimideren.’ De voorzitter van de deelstaatafdeling van de Duitse Journalistenvereniging spreekt van een ‘aanval op de persvrijheid’.

Quote Hij haalde een gevuld hondenpoep­zak­je tevoor­schijn en besmeurde het gezicht van onze dansrecen­sent met de inhoud ervan Frankfurter Allgemeine Zeitung

De ‘hondenpoepaanval’ vond zaterdagavond plaats tijdens de première van de balletvoorstelling Glaube – Liebe – Hoffnung (geloof-liefde-hoop). Tijdens de eerste pauze viel Goecke de balletcritica volgens de krant eerst verbaal en daarna fysiek aan. ‘Hij versperde onze nietsvermoedende recensent de weg en vroeg boos wat ze te zoeken had bij de première. Kennelijk geprovoceerd door haar recensie van zijn Haagse balletvoorstelIing In the Dutch Mountains dreigde hij aanvankelijk om haar ‘eruit te zetten’ en beschuldigde hij haar ervan verantwoordelijk te zijn voor het opzeggen van balletabonnementen in Hannover.’

Goecke raakte steeds meer van streek en werd uiteindelijk fysiek, vervolgt de krant. ‘Hij haalde een gevuld hondenpoepzakje tevoorschijn en besmeurde het gezicht van onze dansrecensent met de inhoud ervan. Daarna verdween hij ongehinderd door de overvolle foyer.’

Eigen hond

De balletcritica zei in een toelichting tegen het Duitse persbureau DPA dat Goecke haar ervan had beschuldigd ‘altijd zulke persoonlijke recensies te schrijven.’ Vervolgens haalde de choreograaf - die zijn hond bij zich had - een hondenpoepzakje uit zijn zak en wreef met de open kant de ontlasting in haar gezicht. ,,Toen ik merkte wat hij deed, begon ik te schreeuwen.” Nadat een woordvoerder van het theater haar had geholpen zichzelf schoon te maken in Goeckes wasruimte, reed de journaliste naar de politie om aangifte te doen.

Quote Toen ik merkte wat hij deed, begon ik te schreeuwen Wiebke Hüster, Balletrecensent Frankfurter Allgemeine Zeitung

Het grensoverschrijdende gedrag van Goecke legt volgens de krant de verstoorde relatie tussen een kunstenaar en kritiek bloot. ‘Het getuigt van het fatale zelfbeeld van een persoonlijkheid in een zwaar gesubsidieerde managementfunctie, die meent boven elke kritiek te staan ​​en bij twijfel geweld te kunnen gebruiken om dat recht te zetten. In tijden waarin gevoeligheid en achtzaamheid op alle niveaus in de kunstwereld worden verkondigd, is dit bijzonder boosaardig.’

Nederlands Danstheater

Het Nederlands Dans Theater in Den Haag, waaraan Marco Goecke sinds seizoen 2013-2014 verbonden is als choreograaf, laat in een schriftelijke verklaring weten kennis te hebben genomen van het incident ‘waarin Marco Goecke de persoonlijke integriteit van de betrokkene heeft geschonden. Dit is in strijd met onze waarden die we als leidraad in al onze samenwerkingen hanteren.’

Quote Marco Goecke heeft de persoonlij­ke integri­teit van de betrokken geschonden. Dit is in strijd met onze waarden. Directie Nederlands Dans Theater

Het theater betreurt het ‘ten zeerste’ dat het incident heeft plaatsgevonden. ‘Marco Goecke is een gewaardeerd associate choreograaf van NDT met wie wij al jarenlang met veel plezier samenwerken, met prachtige danscreaties als resultaat’, aldus de verklaring van artistiek directeur Emily Molnar en zakelijk directeur Willemijn Maas.

De directie gaat volgens een woordvoerster binnenkortr in gesprek met de Marco Goecke. In the Dutch Mountains is het eerste avondvullende werk dat hij voor het NDT creëerde.